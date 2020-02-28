Москва, , 16:08 — REGNUM Российская сторона предприняла меры по обеспечению безопасности на границе между Сирией и Турцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как известно, Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой Республики вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Песков.

При этом он отметил, что реальная глубина безопасной зоны «значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров» благодаря РФ и фактически составляет 30 километров.