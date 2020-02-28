Брюссель, , 16:16 — REGNUM Поддержка НАТО Турции в её действиях в сирийской провинции Идлиб будет продолжаться, сообщил 28 февраля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг «Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии».

Генсек НАТО отметил, что альянс и сейчас поддерживает Турцию, которая является «ценным союзником». Поддержка оказывается как «практическая», так и политическая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе боевики протурецких террористических группировок обстреливают самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии. Турецкий контингент обстреливает позиции правительственных войск Сирии.

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