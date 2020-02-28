Дамаск, , 16:01 — REGNUM В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии. Об этом 28 февраля сообщает телеканал Al Mayadeen.

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Так, сирийские военные освободили от террористов Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые расположены у административной границы провинций Идлиб и Хама. Боевики ожесточённо сопротивлялись, однако не устояли перед натиском сирийской армии. Террористы понесли потери как в и живой силе, так и в технике.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля правительственные силы Сирии освободили от террористов город Кафр-Набаль на юге провинции Идлиб. Противник понёс существенные потери и отступил на север. Ранее в этом районе были освобождены населенные пункты Хас, Маар-Таматир, Баарабу и Маар-Тасин.

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Добавим, что за сутки 27 февраля части сирийской правительственной армии освободили город Кафр-Ауэйд в южной части провинции Идлиб. Кроме того, в ходе боёв с хорошо вооруженными бандами группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты под контроль 15 населённых пунктов возле города Кафр-Ауэйд.

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