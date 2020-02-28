Симферополь, , 16:03 — REGNUM Перенос отдельных органов государственной власти из Москвы в другие регионы России только усложнит работу госаппарата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Изначально говорилось о том, что Новая Москва — для того, чтобы перенести туда ключевые федеральные ведомства и тем самым разгрузить Москву. Этого не произошло. Разбрасывать ведомства по разным городам — бессмысленно. Может обсуждаться перенос столицы из Москвы, но никак не отдельных ведомств. Это усложнит взаимодействие, работу госаппарата в целом», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию, позволяющие размещать органы госвласти в других городах России.

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