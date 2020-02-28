Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Коронавирусом инфицирована 31-летняя женщина, которая вместе с друзьями находилась в туристической поездке в Италии, сообщил журналистам директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

По его информации, у пациентки никаких симптомов коронавируса не отмечается, нет ни жалоб, ни повышенной температуры, но лабораторный тест на коронавирус дал положительный результат, и это значит, что она уже инфицирована.

Он также пояснил, что в 80% случаев заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме или в форме средней тяжести, а нередко и без симптомов.

Тенгиз Церцвадзе также сообщил, что инфицированная женщина путешествовала по тем районам Италии, где вероятность заболевания коронавирусом считалась низкой, но сейчас почти везде в этой стране риск инфицирования достаточно высок.

В настоящее время в центре инфекционных патологий стремятся найти тех пассажиров, которые путешествовали вместе с инфицированной женщиной по Италии либо имели с ней близкие контакты. Таких, по словам Церцвадзе, около 6 человек.

Это уже второй официально подтвержденный случай заражения коронавирусом в Грузии. Факт инфицирования был лабораторно подтвержден 27 февраля вечером. Первый случай был зафиксирован 26 февраля у гражданина Грузии, возвращавшегося в страну из Ирана через Азербайджан.