Симферополь, , 15:57 — REGNUM Инфраструктура Крыма не пригодна для размещения федеральных органов власти, а превращение полуострова в столичный регион — абсурдно. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Эксклавные территории — регионы, отделённые от основной территории страны и окружённые другими государствами, для размещения органов власти не пригодны. А Крымский полуостров — в значительной степени эксклав. Его инфраструктура в настоящее время не пригодна для размещения там федеральных органов власти, а превращение Крыма в столичный регион — абсурдно», — уверен Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Димитрий Белик предложил перевести в Севастополь федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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