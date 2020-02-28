Симферополь, 28 февраля 2020, 15:57 — REGNUM Инфраструктура Крыма не пригодна для размещения федеральных органов власти, а превращение полуострова в столичный регион — абсурдно. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Димитрий Белик предложил перевести в Севастополь федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству.
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