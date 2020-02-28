Брюссель, , 15:38 — REGNUM Европейский союз продолжит оказывать финансовую помощь Турции, принимающей беженцев из Сирии. Об этом 28 февраля сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

Он напомнил, что в рамках соглашения между Турцией и ЕС по мигрантам €6 млрд были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин.

«Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти отказались ограничить поток мигрантов, пытающихся попасть на территорию Европы из Сирии.

Сообщалось, что турецкая полиция, береговая охрана и пограничные службы уже получили приказ не препятствовать мигрантам на границе. Такое решение было принято из-за кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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