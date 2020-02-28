Киев, , 15:33 — REGNUM Если люди из парламента Украины идут работать водителями в такси — это приговор всей сегодняшней партийной системе, заявил в своем комментарии 28 февраля украинский политолог Сергей Быков.

ИА REGNUM напоминает, что накануне выяснилось, что экс-депутат Рады Михаил Гаврилюк, попавший в парламент прошлого созыва благодаря «подвигам» на Майдане, сейчас работает таксистом. Сам Гаврилюк подтвердил эту информацию, отметив, что это не «работа его мечты, но сидеть без дела я не люблю и никакого дела не стыжусь».

«После выборов таких Гаврилюков — таксистов станет больше… Нужна система сильных стабильных партий и выдвижение в парламент только партийцев. Идеально, если эти партийцы имеют опыт работы в местных советах. Кого точно не должно быть — это ноунеймов», — заявил Быков.

Он напомнил, что в ходе прошлой избирательной кампании Гаврилюка по сути искусственно создали как политика, создали ему образ и завели в парламент.

«Без опыта, без политического прошлого, без необходимых знаний. В пустом зале Рады он читал Конституцию, подавал законопроекты, но так ничего и не понял. Поэтому сегодня он работает в нелегальном такси и сам этого не понимает», — добавил специалист.

В завершение Быков отметил, что хуже всего для Украины, что такие «ноунеймы» принимали законы для всей страны.

«Коллективный Гаврилюк — это приговор нынешней политической системе», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в Раде этого созыва во фракцию «Слуга народа» прошло большое количество людей, не имевших никакого отношения к политике и даже без соответствующего уровня образования.