Тбилиси, , 15:35 — REGNUM В Грузии ожидают, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге уже в текущем году примет решение по конфликту 2008 года. Об этом рассказала журналистам министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Имеются в виду события августа 2008 года, когда грузинская армия напала на мирных жителей Южной Осетии, а Россию, которая вмешалась в грузино-осетинский конфликт на правах миротворца, Грузия и страны Запада назвали «агрессором».

"Мы ожидаем в этом году от Страсбурга решения по августовскому делу против России», — сказала министр юстиции.

Стоит отметить, что Грузия подала иск против России в Страсбургский суд 11 августа 2008 года. 13 декабря 2011 года он был принят к производству.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор Гаагского суда: есть прогресс в деле о событиях августа 2008 года