Киев, , 15:31 — REGNUM Однозначная позиция Украины в сирийско-турецком конфликте вызывает вопросы, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 28 февраля на своём telegram-канале.

«Перед тем, как выражать сочувствие Турции, нашему МИД стоило бы выяснить, не находились ли турецкие военнослужащие в Сирии в колонне террористов», — отметил он.

Бужанский напомнил, что Украина обвиняет Россию в утрате Крыма и Донбасса.

«Так какое сочувствие Турции, действующей на территории суверенной Сирии без мандата ООН?» — недоумевает депутат.

Напомним, ранее МИД Украины выразил поддержку Турции в связи с гибелью военных в провинции Идлиб в результате удара сирийской авиации. Украина также осудила Сирию и поддерживающую её Россию.

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