Киев, 28 февраля 2020, 15:31 — REGNUM Однозначная позиция Украины в сирийско-турецком конфликте вызывает вопросы, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 28 февраля на своём telegram-канале.
Бужанский напомнил, что Украина обвиняет Россию в утрате Крыма и Донбасса.
Напомним, ранее МИД Украины выразил поддержку Турции в связи с гибелью военных в провинции Идлиб в результате удара сирийской авиации. Украина также осудила Сирию и поддерживающую её Россию.
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