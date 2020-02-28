Киев, , 15:20 — REGNUM Американские санкции полностью остановят строительство газопровода «Северный поток-2», что бы ни утверждала по этому поводу Россия.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и интервью немецкому изданиюDie Zeit, фрагменты из которого сегодня, 28 февраля, публикуют украинские СМИ.

«Российская сторона… не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект», — добавил Коболев.

По его оценке, санкции США в данном случае являются «чрезвычайно полезными» для энергетической безопасности Европы и Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт уже заявлял, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода «Северный поток-2».

11 февраля состоялась презентация «Газпрома», согласно которой запуск газопровода «Северный поток-2» ожидается в конце нынешнего года.