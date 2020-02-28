Минск, , 15:10 — REGNUM Правительство Польши в ходе состоявшегося визита своей делегации в Вашингтон обсуждало вопросы поставок нефти из США в Белоруссию через польские порты. Об этом сообщает «Польское агентство печати».

Ответственный в польском правительстве за вопросы стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил о заинтересованности официальной Варшавы «помочь Белоруссии с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно».

По его словам, сотрудничество должно начаться с момента «когда белорусы купят нефть, которую хотят доставить на свои НПЗ — тогда мы можем поставлять изначально небольшие объемы нефти через нашу систему передачи, а со временем и гораздо большие».

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Ранее польский оператор нефтепровода, по которому российская «Транснефть» поставляет сырьё зарубежным потребителям Европы, заявлял о технической невозможности прокачки нефти в Белоруссию. Александр Лукашенко утверждает обратное, периодически грозя «забрать» часть мощностей «Дружбы» для обратной прокачки нефти из Польши.

По итогам состоявшихся 2 февраля в Минске переговоров с Лукашенко госсекретарь США Майкл Помпео заявил прессе о готовности его страны полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. Сам Лукашенко поставил задачу сократить долю российской нефти в импорте до 40%, заявив также о «блестящих» отношениях с Саудовской Аравией, США и другими экспортёрами нефти.

Тем временем белорусские НПЗ находятся на «голодном пайке» из-за отказа Минска подписывать контракты на поставку сырья из России.

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