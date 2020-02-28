Брюссель, , 15:07 — REGNUM Североатлантический альянс продолжит поддерживать Турцию в Сирии, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Такое заявление сегодня, 28 февраля, на брифинге по итогам экстренного заседания НАТО по обострению ситуации в провинции Идлиб сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Союзники выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией», — подчеркнул генсек.

Он добавил, что Североатлантический альянс «призывает к деэскалации и возвращению к прекращению огня».

«Мы осуждаем неизбирательные авиаудары сирийского режима и России. Эскалация этой опасной ситуации должна быть прекращена», — подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Анкара заявила о гибели 33 своих военных и ещё 36 раненных солдат в результате ответного удара, нанесённого военными Сирии по наступавшим на позиции сирийских правительственных войск террористам. В Минобороны РФ пояснили, что военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Они оказались в боевых порядках террористических формирований.

После этого Турция запросила проведение консультационной встречи НАТО. Как пояснил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, власти Турции не запрашивали Североатлантический альянса поддержки при проведении операции в сирийском Идлибе, поэтому Анкара не имеет права требовать задействовать пятую статью устава НАТО.