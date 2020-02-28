Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК) получили руководство по проведению голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ под названием «Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» также получили председатели территориальных избиркомов.

В 35-страничном документе, в частности, указано, что решение ЦИК о результатах общероссийского голосования будет направлено президенту РФ и в «Российскую газету».

Бюллетени будут считать так же, как и при обычных выборах, составляя на этот раз пачки с ответами «Да» и «Нет». Допускается голосование на дому, на судах, в особом порядке, на участках и при особом голосовании могут присутствовать аккредитованные журналисты и наблюдатели, но не от любой структуры.

«Порядок назначения наблюдателей определяет Общественная палата Российской Федерации», — говорится в документе.

Форму протокола же должна будет утвердить Центральная избирательная комиссия.

Напомним, накануне председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что пока форма не утверждена и находится в стадии обсуждения.