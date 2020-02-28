Анкара, , 15:13 — REGNUM Личная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время согласно договорённости двух лидеров. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передаёт Anadolu.

Лидеры двух стран пришли к необходимости личной встречи во время телефонной беседы. Путин и Эрдоган согласились обсудить лицом к лицу ситуацию в сирийском Идлибе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с обострением в сирийской зоне Идлиб Путин и Эрдоган провели разговор по телефону. Стороны выразили серьёзную озабоченность эскалацией напряжённости в регионе, которая в том числе привела к гибели десятков турецких военных, пояснили в Кремле.

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