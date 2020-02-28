Москва, , 14:56 — REGNUM Крышепады Крымского полуострова, сувенирный воздух, катания на лопатах и Масленица из новогодних елок — такими историями развлекали своих читателей телеграмм-каналы на уходящей неделе.

Центральный федеральный округ

Главным событием, которое привлекло внимание всех каналов, стало празднование 23 февраля. Среди поздравлений и рассказов о салютах попадались необычные новости. К примеру, «Страновед» сообщил о необычном рейтинге: в каких регионах чаще всего берут микрозаймы для празднования Дня защитника Отечества. Пятерка лидеров выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань. Средняя сумма займа на подарки составила 10−11 тысяч рублей.

В Подмосковье случилась загадочная история. В Одинцово во дворе Сколковского квартала на припаркованные автомобили упал унитаз. Пострадали две машины: Peugeot Partner и Lexus. «Участковый, лучшие сыщики Одинцово и местные жители в процессе разгадки тайны: упал унитаз на крышу авто в качестве акта отмщения или же это в Сколково тестируют новую порцию летающих предметов», — иронизирует «Рай и мкАД».

В Белгороде тем временем другая новость для обсуждений. Сотрудникам администрации города поручили переодеться в особую униформу. По словам «Черноземца», это будут куртки, рубашки, костюмы, а также шапки-ушанки, пилотки и фуражки с алюминиевыми кокардами с гербом города. «Погоны будут со звездами. Причем количество и размер звезд зависит от группы должностей и класса. Цвет одежды — синий. Впрочем, и сама форма, и знаки отличия сильно напоминают армейскую», — сообщает канал.

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» пишет, что Санкт-Петербург, наконец, стал не только северной, но и свадебной столицей России. В прошлом году здесь зарегистрировали 49 381 брак. Любопытная деталь: в их числе 7010 браков с участием иностранцев, из которых чуть меньше тысячи относились к гражданам из «дальнего зарубежья». Иными словами, примерно каждая восьмая свадьба в Петербурге играется с участием граждан из бывших советских республик. «Чиновники перечисляют самые популярные имена, которые в прошлом году давали детям в нашем городе: Александр, София, Михаил, Алиса… Думается, что список мог бы оказаться гораздо колоритнее, если бы в Смольном хотели шокировать читателей», — отмечает автор канала.

FlashPiter рассказал про необычного спортсмена: по затопленному из-за шторма лесу в Ленинградской области прокатился на доске серфер. «В нашем регионе развлечения находят тебя сами», — шутит канал.

Приволжский федеральный округ

«Новости Башкирии и Уфы» пишут, что бывший чиновник, отвечавший за туристическую сферу в республике, придумал нетривиальные сувениры. Он с помощниками закатал горный воздух в консервные банки и планирует раздаривать их друзьям и знакомым. Может быть, и до продажи дело дойдет.

В Казани наступил сезон луж, и большим вниманием горожан пользовался видеоролик, на котором молодой человек искупался в холодной городской луже. «Если уж пранкерам так хочется чем-то выделяться, то лучше делать, как эти казанские парни: искупались в грязной луже, поржали сами с собой, посторонних людей не потревожили. Так что все пранкеры — гоу в лужи», — считает ВКП.

«Злой самаритянин» рассказывает, что в Самаре появились новые табачные продукты. Когда здесь запретили торговлю снюcом, в продажу поступили… вымоченные в никотине кусочки яблок. Фрукты якобы продают в стеклянных баночках без какой-либо возрастной маркировки. Впрочем, автор канала не исключает, что информация фейковая.

Сибирский федеральный округ

В Омске случилась грустная история. На детском мероприятии отличников городских школ наградили упаковкой макарон и бутылкой газировки с истекающим сроком годности. При этом мероприятие называлось «Губернаторский дневник», хотя власти региона, по словам «Сибирского панка», опровергли свою причастность к этому действу.

В Красноярске одна из злоб дня — бродячие собаки. Местный канал «Борус» пишет, что стаи агрессивных собак облюбовали даже газон возле здания правительства края. «К вопросу о том, насколько остро стоит проблема в городе», — уточняет канал.

Уральский федеральный округ

Село с характерным названием Толька в ЯНАО заняло первое место в рейтинге самых «мужских» рейсов России. Женщины сюда не летают. «НОП Тюмень Ханты Ямал» уточняет, что все дело в суровом климате и нефтяных местонахождениях. Второе место в рейтинге занял Владивосток, третье — Назрань.

«Znak Челябинск» пишет про курьезное празднования Дня защитника Отечества. В Златоусте плакаты к 23 февраля развесили спустя четыре дня после праздника. В городе шутят, что баннеры привезли из Челябинска, а когда они немного повесят в Златоусте, их отправят в соседнюю Сатку.

Южный федеральный округ

В Волгограде главная новость — громадное, четырнадцатиметровое чучело Масленицы, которую сделали из оставшихся после Нового года елок. «Чучело набили сухими соснами, которые остались с нового года. Гореть будет знатно. Огромная такая Масленица получилась», — пишет «Сталингумрак».

»Кубанская телега» рассказывает про браконьеров, которые с теплом активизировались в Краснодарском крае. Недавно одного нарушителя поймали за лов на запрещенные снасти. Ему грозит штраф в сто тысяч рублей и, возможно, срок до двух лет. «Рыбалка — дорогое мужское хобби. Очень дорогое», — шутит по этому поводу канал.

В Крыму тем временем из-за штормового ветра случился настоящий крышепад. «Телеграммы из Крыма» рассказали, что в Феодосии порывом шквального ветра снесло часть крыши здания, которая упала на жилой дом и проезжую часть. В Симферополе ветер уронил одну крышу на автомобили, другой перегородил автомобильную дорогу, вызвав пробки.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Кавказ пост» сообщил о жертве безработицы в Дагестане. Молодой человек, не найдя занятий, решил добыть деньги, взламывая платежные терминалы совковой лопатой. «Видимо, больше ничего не остается горячим джигитам, ведь безработица в республике почти в двое выше, чем в среднем по стране», — расстраивается автор канала.

Дальневосточный федеральный округ

В Магадане лопаты тоже использовали не по прямому назначению, хотя и более мирно. Здесь прошли соревнования по скоростному спуску с горы на лопате. «Как тебе такое, Всемирное антидопинговое агентство?» — интересуется «Смотровая вышка».

А дальневосточный канал КФО следит за ситуацией с коронавирусом, но относится к ней с юмором: «Во Владивостоке кг бакинских огурцов стоит 1161,10 руб. Профилактика коронавируса по-приморски — лечебное голодание».

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе.