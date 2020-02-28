Москва, , 14:47 — REGNUM Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования.

В Уголовном кодексе в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур — выборы, референдум.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования, — сказал Крашенинников.

Общероссийское голосование — это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституцию.