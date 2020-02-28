Москва, , 14:45 — REGNUM Новоиспечённый член «Партии роста» музыкант Сергей Шнуров не собирается прекращать заниматься творчеством. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, перед заседанием Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

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«Искусство от меня никуда не денется, я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять», — заверил Шнуров.

При этом артист подчеркнул, что прекратил концертную деятельность только на время, а не навсегда. Шнуров добавил, что политикой занимается уже давно, так как поднимал в своих песнях актуальные и насущные проблемы. Сейчас же он решил об \том открыто заявить и, будучи в партии, намерен заниматься практической деятельностью, а не внесением «ярких красок» в повестку.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Партбилет музыканту 20 февраля вручил лидер политического объединения Борис Титов. Планируется, что общественный деятель возглавит списки кандидатов в Государственную думу от «Партии роста».