Джакарта, , 14:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 68 граждан страны, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, прошли проверку, сообщает Kompas.

«Перед возвращением была проведена проверка на коронавирус, и их статус был отрицательным», — заявила Ретно Марсуди в аэропорту Сукарно-Хатта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Саудовской Аравии планирует импортировать рис из Индонезии в размере 100 тысяч тонн в месяц.

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