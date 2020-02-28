Рим, , 14:32 — REGNUM Рейтинг правоцентристской партии «Братья Италии» достиг 12,2%, передает Agenzia Italia в пятницу, 28 февраля, со ссылкой на данные сводного социологического исследования Supermedia.

Партия Джорджи Мелони вдвое популярнее, чем «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони (6%) и теперь уверенно занимает второе после «Лиги» Маттео Сальвини (30,2%) место среди правоцентристских оппозиционных партий.

В обозримом будущем «Братья Италии» могут обогнать и популистов, чей рейтинг снизился с 33% в марте 2018 года до нынешних 14,3%, и стать третьей партией страны после «Лиги» и либералов.

Совокупный рейтинг трех правящих партий Италии (либералов, популистов и партии Маттео Ренци), по данным этого исследования, на 9,3% ниже совокупного рейтинга трех правоцентристских партий.