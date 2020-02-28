Москва, , 14:32 — REGNUM Распавшуюся на части Ливию не получится собрать воедино за пару приёмов, несмотря на усилия западных стран по ливийскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля в ходе пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что прежде власти Великобритании и США не говорили о сотрудничестве в этом регионе. НАТО грубейшим образом извратила резолюцию Совбеза ООН о бесполётной зоне и просто разбомбила страну, которую теперь невозможно собрать. Россия ценит усилия немецких, французских, итальянских коллег в этом направлении, однако положение дел требует честной оценки.

«Но давайте будем друг с другом честны: собрать эту страну воедино очень и очень непросто, за два-три присеста этого не получится», — подчеркнул Лавров.

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