Москва, , 14:21 — REGNUM Российская сторона приносит соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе сегодняшней совместной с министром иностранных и европейских дел Великого герцогства Люксембург Жаном Ассельборном пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул готовность российских военных продолжать «эту работу на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара заявила о гибели 33 своих военных и ещё 36 раненных солдат в результате ответного удара, нанесённого военными Сирии по наступавшим на позиции сирийских правительственных войск террористам.

В Минобороны РФ пояснили, что военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Они оказались в боевых порядках террористических формирований, которые попытались наступить широким фронтом в Идлибе.