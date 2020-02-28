Москва, , 14:15 — REGNUM Ситуация в сирийском Идлибе сложилась такая, что Турция не может никого обвинить в том, что на неё напали, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Конечно, войны между Россией и Турцией не будет. Между нами официально нет и противоречия. Господин Эрдоган всё отсылает к Дамаску, к сирийской армии. Но старается избегать упоминания России, — сказал Коновалов. — Когда сбили наш самолёт, тоже был сбор НАТО, и натовцы сказали туркам: разбирайтесь с Россией сами. В данной ситуации у Турции тоже нет никакого легитимного права обвинять кого-то в том, что на них напали. Они находятся на чужой территории, и их вытесняют и выбивают. Никто напрямую турецкую армию не атаковал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти Турции не запрашивали у Североатлантического альянса поддержки при проведении операции в сирийском Идлибе.

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