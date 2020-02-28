Москва, 28 февраля 2020, 14:15 — REGNUM Ситуация в сирийском Идлибе сложилась такая, что Турция не может никого обвинить в том, что на неё напали, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти Турции не запрашивали у Североатлантического альянса поддержки при проведении операции в сирийском Идлибе.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Люксембурга: Турция не запрашивала у НАТО поддержки в Идлибе