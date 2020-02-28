Джакарта, , 14:13 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии планирует импортировать рис из Индонезии в размере 100 тысяч тонн в месяц, сообщает Antara.

Известно, что на начальном этапе Индонезия планируем экспортировать 10 тысяч тонн. Следующим этапом будет контракт на 100 тыс. тонн в месяц.

«У нас есть излишки. Раньше мы импортировали рис, но за последние два года импорта не было», — заявил представитель агентства логистики Bulog Буди Васесо.

Издание отмечает, что наличие плана по экспорту риса в Саудовскую Аравию является доказательством того, что Индонезия больше не является страной-импортером риса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии заявило, что в стране нет случаев заболевания коронавирусом, но Саудовская Аравия придерживается иной точки зрения.

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