Анкара, , 14:04 — REGNUM Турция пока не вносила изменений в курс своей миграционной политики. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

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«Как крупнейшая в мире страна, принимающая беженцев, Турция не меняет своей политики в отношении беженцев и лиц, ищущих убежища», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что последние события в Идлибе, которые привели к перемещению сотен тысяч людей, ещё больше усилили миграционное давление на Турцию, не исключив, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в сирийском Идлибе, часть беженцев и мигрантов из Турции может направиться на Запад.

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«В связи с этим некоторые беженцы и мигранты в Турции, обеспокоенные этими событиями, начали продвигаться к нашим западным границам, — отметили в МИД Турции. — Если ситуация обострится, то этот риск ещё больше возрастет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти отказались ограничить поток мигрантов, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии. Турецкая полиция, береговая охрана и пограничные службы уже получили приказ не препятствовать мигрантам на границе. Такое решение было принято из-за кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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