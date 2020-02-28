Конакри, , 14:07 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде отказался встретиться с делегацией лидеров Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Об этом передает RFI Africa со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

По информации журналистов радиостанции, поводом для встречи послужил предстоящий референдум, который может позволить Конде баллотироваться на третий президентский срок.

Как передает RFI, делегация глав государств из регионального блока ЭКОВАС должна была посетить Гвинею в пятницу, 28 февраля.

Предполагалось, что делегацию возглавит президент Нигера Махамаду Иссуфу, в ее состав также должны были войти президент Нигерии Мухаммаду Бухари, президента Ганы Нана Акуфо-Аддо и президент Буркина-Фасо Рох Марк Марк Кристиан.

По словам репортеров, Гвинея оказалось ввергнутой в политический кризис, связанный со стремлением президента Конде к осуществлению конституционных реформ посредством проведения референдума, который состоится 1 марта. В ответ на это лидеры оппозиции страны заявили, что намерены бойкотировать голосование.

Противники Конде рассматривают референдум как заговор, который позволит 81-летнему лидеру, который занимает уже второй предусмотренный настоящей конституцией президентский срок, оставаться у власти еще на десятилетие.

В последние месяцы несколько демонстрантов погибли в ходе различных антиправительственных акций протеста в западноафриканской стране, передают репортеры.

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