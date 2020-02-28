Москва, , 14:03 — REGNUM Россия и Турция сумеют найти общий язык. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Нашим недоброжелателям не стоит праздновать победу, что им якобы удалось в Идлибе как-то стравить или развести Россию и Турцию», — сказал Слуцкий.

Страны найдут общий язык.

«Мы, как было бы непросто и свидетельств тому достаточно в самой новейшей истории, сумеем найти общий язык и совместно продолжить обеспечивать безопасность в зоне деэскалации Идлиб», — добавил он.

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