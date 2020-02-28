Москва, , 14:01 — REGNUM Власти Турции не запрашивали Североатлантический альянса поддержки при проведении операции в сирийском Идлибе, заявил 28 февраля глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, поэтому Анкара не имеет права требовать задействовать пятую статью устава НАТО.

Пятая статья договора формулирует принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля турецкая армия атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в провинции Идлиб. Сообщалось, что турецкие войска нанесли удары с воздуха по позициям правительственных войск. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

Сегодня же Североатлантический альянс проведет экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу