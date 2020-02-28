Анкара, , 14:04 — REGNUM Российские фрегаты проекта 11 356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» преодолели проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземное море. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Черноморского флота.

Оба фрегата присоединятся к постоянно действующей группировке ВМФ РФ в Средиземном море. Ранее корабли такого класса шли к берегам Сирии по одному. В Средиземном море с декабря 2019 года находится российский фрегат «Адмирал Эссен».

Прошедшие турецкие проливы фрегаты вооружены высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК». Совершаемый или переход является плановым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии в настоящее время наблюдается обострение ситуации в связи со столкновениями сирийских и турецких военных.

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