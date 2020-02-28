Москва, , 14:00 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает невозможным скатывания к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Уверен, что скатывания к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на «земле», — заявил Слуцкий.

Нахождение без предупреждения и передачи координат представителей вооруженных сил Турции в боевых порядках террористических формирований в Идлибе вызывают вопросы, об этом российской стороной неоднократно говорилось турецким партнёрам, в том числе в плоскости парламентской дипломатии, указал он.

«Турция должна выполнять все соответствующие договоренности. Со своей стороны выражаем самые глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных», — сказал Слуцкий.

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