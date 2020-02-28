Киев, 28 февраля 2020, 14:09 — REGNUM МИД Украины сделал ряд заявлений, касательно ситуации в Сирии. Тексты опубликованы 28 февраля пресс-службой ведомства.
Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
Напомним, в результате удара сирийских войск в провинции Идлиб погибли 33 человека и ранены еще 32. Турция утверждает, что погибшие — военнослужащие турецкой армии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ призвал мировое сообщество уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и Ливии.
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