Киев, , 14:09 — REGNUM МИД Украины сделал ряд заявлений, касательно ситуации в Сирии. Тексты опубликованы 28 февраля пресс-службой ведомства.

«Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО», — отметили в МИД Украины.

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».

Напомним, в результате удара сирийских войск в провинции Идлиб погибли 33 человека и ранены еще 32. Турция утверждает, что погибшие — военнослужащие турецкой армии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ призвал мировое сообщество уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и Ливии.

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