Киев, , 13:53 — REGNUM Для Украины в контексте урегулирования ситуации в Донбассе сейчас сложилась «подвешенная» ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление Запада на Россию несколько уменьшится.

Об этом заявил в интервью украинскому госинформагентству «Укринформ» американский дипломат Курт Волкер, который ранее занимал пост спецпредставителя США в Киеве. Материал был опубликован 27 февраля.

По оценке Волкера, немецкая сторона добросовестно стремится продолжать процесс урегулирования в Донбассе и выражает «сбалансированную точку зрения», а вот президент Франции Макрон делал «увертюры» в адрес президента России Владимира Путина.

«Думаю, это является частью его (французского президента) стремления усилить свою лидирующую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и ХДС в Германии снижается», — заявил дипломат, добавив, что в негатив для Украины сыграло и то, что США на протяжении нескольких месяцев «не были очень активным игроком» по Донбассу.

«Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео в Киев мы увидим возобновление участия Соединенных Штатов и их поддержку в этом процессе Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие», — заявил Курт Волкер.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он бы очень хотел, чтобы Россия и Украина пришли к согласию.

«Если бы они… поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — заявил американский лидер.