Казань, , 13:49 — REGNUM По Казани средняя зарплата значительно выше, чем по республике. Однако 297 организаций выплачивают зарплату ниже МРОТ, а это — нарушение закона. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, выступая на заседании Казанской гордумы 28 февраля.

При этом он подчеркнул: самое главное — рост качества жизни граждан, на это самое серьезное влияние оказывают доходы населения, среда обитания, наличие рабочих мест. Глава Татарии напомнил о задаче, обозначенной президентом страны Владимиром Путиным — снизить вдвое бедность.

«И это один из критериев и индикаторов работы чиновников на местах», — подчеркнул Минниханов.

По данным пресс-службы главы региона, средняя заработная плата в республике по итогам 2019 года составила 37,5 тыс. рублей (36 место по РФ, 2 место по ПФО). В Казани среднемесячная оплата труда за 11 месяцв 2019 года составила 45,7 тыс. рублей.