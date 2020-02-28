Сеул, , 13:50 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении севера Италии, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 28 февраля представители министерства иностранных дел призвали граждан страны воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето и Эмилия-Романья.

По данным министерства здравоохранения Италии, по состоянию на 27 февраля 18:00 по местному времени в области Ломбардия зафиксировано 403 случая заражения коронавирусом, в Венето — 111 случаев, в Эмилия-Романья — 97 случаев.

В министерстве отметили, что продолжат следить за ситуацией в регионе и прилагать усилия для обеспечения безопасности граждан.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страны, «черный» — запрет на посещение.