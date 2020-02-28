Москва, , 13:46 — REGNUM Уважительные причины для досрочного голосования строго определены не будут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Есть какие-то причины, когда не может покинуть и проголосовать — мы не будем жёстко прописывать. Да, конечно, это на усмотрение комиссии, конечно, мы не хотим доводить до абсурда. У нас никогда не было очень жёстких требований, но определённые требования были и они предусмотрены и здесь. Просто мы их расширяем и на усмотрение комиссии с обязательным оповещением наблюдателей (возможно голосование)», — заявила Памфилова.

«Не на все случаи можно (найти) подтверждающие документы. Почему не пойти навстречу? Просто это должно быть открыто, доказано, что живой человек, а не мёртвая душа», — добавила она.