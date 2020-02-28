Москва, , 13:44 — REGNUM Три дня для досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию — разумная мера, которая не повлечёт никаких возможностей для искажения результатов голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Во многих странах бывает и три недели досрочка, и при всём при том такого наблюдательского сообщества, как у нас, даже в Европе, развитых демократиях, практических нет. Такого количества, их нет просто. При этом ни у кого не вызывает это сомнения — привычка, презумпция доверия. Но в интересах граждан нам обеспечить полный, тотальный контроль», — заявила Памфилова.