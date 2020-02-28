Рига, , 13:36 — REGNUM Решение Москвы приостановить работу своих торгово-экономических представительств в странах Прибалтики является ожидаемым, так как в последнее время Латвия, Литва и Эстония стали активно сворачивать экономические связи с Россией. Об этом ИА REGNUM заявил директор Института европейских исследований (Латвия), доктор экономических наук Александр Гапоненко.

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Эксперт напомнил, что страны Прибалтики присоединились к экономическим санкциям Евросоюза против России, на что Россия ответила тем, что прекратила закупать продукты питания из Прибалтики. По его словам, санкции создали политические препятствия для реализации целого ряда инвестиционных проектов.

«Один из последних — это попытка «Уралмаша» построить в городе Елгава завод, который собирал бы цистерны, ставил их на железнодорожные платформы и продавал в Европу. Это было торпедировано. Также реализовалась большая программа — вид на жительство в обмен на инвестиции, по которой из России приехало около 300 тысяч человек. Ее закрыли. Последнее событие — это изгнание из латвийских банков российских «грязных» денег. Речь идет примерно о миллиарде евро. Для нас это очень большая сумма», — рассказал Гапоненко.

Эксперт считает, что в таких условиях для российских торговых представительств в странах Прибалтики просто нет работы. Их деятельность связана с организацией выставок, предоставлением помощи в оформлении сертификатов и налаживании контактов, напомнил он.

«А тут не с кем и нечего делать. Тем более, что целый ряд торговых предприятий проводит такую политику — не закупать российские товары. Даже если они дешевые, мы лучше купим дорогие. Вчера я столкнулся с такой ситуацией: мне нужны были гвозди для строительства, я искал российские, объехал восемь магазинов, в девятом нашел. А российские гвозди хорошие, они вполовину дешевле, чем польские, которые мы получаем», — привел пример Гапоненко.

По его мнению, решение Москвы закрыть торговые представительства в странах Прибалтики было политическим и при этом правильным. Гапоненко отметил, что оно было принято в очень интересный момент, когда в странах Прибалтики наступил так называемый эффект 2020 года.

Александр Гапоненко «В Евросоюзе закончился семилетний финансовый период, пересматриваются дотации, которые идут на поддержание экономики слаборазвитых стран ЕС, в том числе Прибалтики. Западная Европа собирается сократить эти дотации на 20−30%. На днях прошел внеочередной саммит ЕС, наши властные элиты били себя в грудь кулаком, кричали — мы же пострадали от оккупации, дайте нам денег. А Западная Европа денег не дает. Российский транзит тоже значительно сократился — по Латвии по разным портам от 25 до 50%. На этом фоне такая политика русофобии становится очень болезненной для государственного кармана, доходы падают, рост производства прекратился. Что мы хотели, то и получили».

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