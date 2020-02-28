Оренбург, 28 февраля 2020, 13:34 — REGNUM Оба сенатора Оренбургской области Елена Афанасьева и Андрей Шевченко указом президента России Владимира Путина получили награды. Документ опубликован на портале правовой информации.
Члены совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года. После губернаторских выборов в 2019 году Денис Паслер продлил сенаторские полномочия Афанасьевой.
Андрей Шевченко является представителем от Заксобрания Оренбургской области с 2016 года.
Читайте также: «Результат политдоговорённости» — о назначении сенатора от Оренбуржья