Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума может принять поправки в Конституцию на заседании 11 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«У нас третье чтение, скорее всего, будет 11 марта. Посмотрим, если Совет Федерации будет готов, может, прямо 11 марта и рассмотреть. Потому что они рассматривают с точки зрения одобрения или неодобрения», — заявил журналистам Крашенинников.

Второе чтение поправок запланировано на 10 марта.

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