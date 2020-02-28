Севастополь, , 13:35 — REGNUM Пациентов и врачей Севастополя ждут серьёзные трудности, потому что в городских больницах сократят коечный фонд. Об этом сообщил вице-губернатор города-героя Александр Кулагин.

«В ближайшие два-три года нас ждёт тотальный капитальный ремонт всех медицинских учреждений. Это будет сопряжено с серьёзными трудностями и для пациентов, и для врачей. Будут достаточно сложные схемы маршрутизации пациентов, будут закрываться отделения там, где это возможно выполнять по отделениям, будут закрываться целые больницы — так, как мы поступили с роддомом (горбольница №5), потому что иначе проводить там ремонтные работы просто невозможно. И эти трудности нам придётся вместе с вами пережить», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города сообщили, что все медучреждения Севастополя, которые не смогут получить лицензии, закроют на ремонт.

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