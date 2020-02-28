Джакарта, , 13:30 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что в стране нет случаев заболевания коронавирусом, но Саудовская Аравия придерживается иной точки зрения, сообщает информационный портал Detik.

Ранее власти Саудовской Аравии добавили Индонезию в список стран, пострадавших от коронавируса.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отметила, что власти Саудовской Аравии привели список из 23 страны, включая Индонезию, Иран, Сингапур и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии вызвала посла Саудовской Аравии в Индонезии для обсуждения политики государства, которое временно ввело ограничение на совершение паломничества из-за рубежа.

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