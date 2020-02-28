Люксембург, , 13:28 — REGNUM В День Победы Москву посетит великий герцог Люксембургский Анри, сообщил 28 февраля министр иммиграции и предоставления убежища Люксембурга Жан Ассельборн, передаёт ТАСС.

«Могут вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву», — цитирует агентство слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, великому герцогу было направлено приглашение об участии в торжествах на Красной площади 9 мая.

В 2020 году отмечается 75-летие Великой Победы, а также юбилей образования Организации объединённых наций.

Ранее своё согласие на участие в торжествах лично выразили главы ряда государств.