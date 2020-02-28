Брюссель, , 13:26 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса началось обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает агентство Anadolu, экстренное заседание военно-политического блока было созвано по требованию Турции.

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Уточняется, что заседание проходит на уровне постпредов. Турцию на обсуждениях представляет постоянный представитель при НАТО Басат Озтюрк.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб произошло после того как в результате открытого военными Сирии ответного огня по наступавшим на позиции сирийских правительственных войск террористам погибли 33 турецких военнослужащих, ещё 36 были ранены.

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После этого Турция запросила проведение консультационной встречи НАТО. По словам пресс-секретаря возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омера Челика заявил, что страны Североатлантического альянса должны поддержать Анкару в связи с новым обострением.

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