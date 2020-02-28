Казань, , 13:24 — REGNUM Казань внесла большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне не только на фронтах, но и в тылу и заслуживает почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов 28 февраля на заседании Казанской гордумы, посвященном итогам 2019 года.

«В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тысяч жителей республики, 356 тысяч — не вернулись. Многие из них были казанцами, — сказал Минниханов. — В городе была сосредоточена вся наука Советского Союза, мы выпускали самолеты для фронта, работали госпитали».

Он отметил, что регион будет бороться, чтобы получить звание Города трудовой доблести.

«И если столица Татарстана получит такое высокое звание, это будет признанием заслуг всей республики», — подчеркнул глава Татарии.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин обратился к депутатам Государственного Совета РТ с предложением подготовить ходатайство в адрес президента России о присвоении столице Татарии звания «Город трудовой доблести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации на заседании 26 февраля 2020 года одобрил президентский закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города. Их финансирование будет осуществляться за счет бюджетов регионов, муниципалитетов и других источников.

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