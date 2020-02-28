Москва, , 13:19 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе, заявил 28 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, стороны обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля военные Турции начали наносить удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб. В Анкаре сообщили о гибели 33 своих военнослужащих из-за авиаудара сирийских сил.

После проведения экстренного совещания под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.

Читайте также: Обострение в Сирии. Начнет ли Эрдоган русско-турецкую войну? — все новости