28 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Марина Григорян, , 13:19 — REGNUM 31 августа 2012 года Армения, регион и Европа в целом были потрясены: убийца армянского офицера Гургена Маргаряна, осужденный венгерским судом на пожизненное заключение без права подачи прошения о помиловании в течение первых 30 лет, объявился в бакинском аэропорту. Прошло всего шесть с небольшим лет после того, как Рамилю Сафарову вынесли приговор в Будапештском столичном суде за ночное убийство спящего человека. Все эти годы, начиная с момента совершения преступления, в Азербайджане была развернута широкая кампания не просто по оправданию и защите, но и героизации преступника.

Мрак межнациональной розни и межэтнического конфликта

Наиболее скандальными среди множества заявлений, направленных на прославление убийцы как истинного героя азербайджанского народа, стали слова уполномоченной по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой: «Рамиль Сафаров должен стать примером для азербайджанской молодежи». Однако тогда мало кто подумал, что это не единичный случай, а планомерная и последовательная политика Азербайджана, заложенная еще в феврале 1988 года — после жесточайших трехдневных погромов армян в азербайджанском городе Сумгаит.

После масштабного преступления, в результате которого, только по официальным данным, зверским образом было убито 27 армян (по оценкам экспертов, в том числе иностранных, это число доходит до нескольких сотен) и 18-тысячная армянская община была депортирована, в Азербайджане развернулась самая настоящая антиармянская истерия — настолько, насколько это позволяла советская действительность. А в ноябре того же года в Баку начались многотысячные митинги, в ходе которых демонстранты поднимали плакаты с надписью «Слава героям Сумгаита» и озвучивали требования освободить преступников. Важно отметить, что это происходило на фоне проходящего в Москве судебного процесса по одному из сумгаитских дел, во время которого вскрывались леденящие душу подробности трагедии.

Спустя менее 4 лет Азербайджан уже в статусе независимого государства совершил военное преступление против гражданского населения армянского села Марага. Ворвавшись в село, отряд «Гуртулуш» самым жестоким образом расправился с остававшимися в селе жителями: было убито около 50 не успевших бежать стариков, женщин, прикованных к постели больных, инвалидов и детей. Почти столько же было угнано в заложники, в том числе — 9 детей. Судьба 19 из этих людей до сих пор остается неизвестной.

Руководил осуществившим бойню отрядом Шахин Тагиев, ныне проживающий в Швеции в статусе политэмигранта. Именно этот палач стал первым национальным героем независимого Азербайджана — это звание ему было присвоено в июне 1992 года. И присвоено именно за резню мирного населения села Марага, которое вошло в историю Карабахской войны как одна из самых кровавых и преступных ее страниц. Село Марага по сей день находится под оккупацией Азербайджана, а бежавшие оттуда жители вынуждены были поселиться в селе Нор (Новая) Марага Мартакертского района Нагорно-Карабахской Республики. Затем в 2004 году произошло упомянутое в начале статьи убийство в Будапеште, где проходили курсы английского языка НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». В 4 часа ночи Сафаров ворвался в комнату армянского офицера и нанес ему 16 ударов топором, отделив голову от тела. Это преступление было осуждено всеми мировыми центрами, международными организациями и лидерами государств. И лишь в Азербайджане и Турции убийцу назвали героем и образцом для подражания. Вернув Сафарова в Азербайджан (согласно муссируемым сведениям, власти Азербайджана просто выкупили его, заплатив Венгрии огромную сумму), Ильхам Алиев немедленно издал приказ о его освобождении, повысил в воинском звании и предоставил квартиру, ему также выплатили зарплату за все восемь лет содержания в венгерской тюрьме строгого режима. Тогда, однако, Алиев воздержался от личной встречи с преступником. А вот в 2016 году президент Азербайджана лично наградил военнослужащего, «отличившегося» в ходе четырехдневной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Наградил за то, что сложно воспринять цивилизованному человеку: он отрезал голову убитому армянскому солдату Кяраму Слояну, проехал по нескольким населенным пунктам Азербайджана, демонстрируя свой «трофей», а затем выложил эти жуткие видеокадры в соцсети.

Вот уже почти шесть лет официальный Баку всеми силами пытается вернуть диверсантов, осужденных в Арцахе за убийство несовершеннолетнего армянина и ряд других преступлений, в том числе шпионаж. Проникнув в июле 2014 года на территорию НКР, трое вооруженных диверсантов не только производили съемку местности, гражданских и военных объектов, имеющих стратегическое значение для нацбезопасности республики, но и похитили, а затем убили 17-летнего жителя села Нор Эркедж Смбата Цаканяна. В Азербайджане этих людей называют заложниками и пытаются вернуть. С учетом сафаровского опыта, не приходится сомневаться в том, что в случае возвращения они также удостоятся почестей и наград. Власти как НКР, так и Армении неоднократно заявляли о невозможности передачи этих людей в Азербайджан, учитывая тяжесть совершенного ими преступления. Героизация совершивших тяжкие преступления против армянского народа — составная часть проводимой Азербайджаном на государственном уровне политики армянофобии. Лучшим доказательством тому стала фраза, произнесенная на судебном процессе в Будапеште адвокатом Сафарова: «Убийство армянина не считается в Азербайджане преступлением». Излишне говорить, что венгерский адвокат вряд ли сам додумался до такого…

Марина Григорян — эксперт «Центр общественных связей и информации» аппарата премьер-министра Армении