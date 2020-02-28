Кишинёв, , 13:18 — REGNUM Молдавский блок Unirea, объединяющий сторонников аншлюса Молдавии Румынией, требует суда над президентом страны Игорем Додоном и его доставки в Гаагский трибунал. Унионисты, как передает ИА REGNUM, возмущены тем, что Додон предложил законодательно запретить унионизм и призывы к ликвидации Молдавии.

В Unirea заявили, что проинформируют международные организации, в том числе уголовный суд в Гааге «о попытках Додона отменить политический плюрализм, плюрализм мнений и свободу выражения» в Молдавии.

«Додон агрессивно ведет себя по отношению к унионистам и должен быть привлечен за это к ответственности. Объединение состоится в любом случае, несмотря на преграды со стороны Путина, Додона, Красносельского (президент Приднестровья Вадим Красносельский — прим. ИА REGNUM) и других из России и их попытки свернуть Молдавию с ее естественного пути к объединению с Румынией», — говорится в заявлении унионистов.

Ранее Додон заявил, что унионизм угрожает существованию Молдавии и должен быть приравнен к сепаратизму. Он предложил изменить конституцию страны, чтобы сторонники присоединения к Румынии оказались вне закона.