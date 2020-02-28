Москва, , 13:06 — REGNUM Правитель Люксембурга великий герцог Анри примет участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил 28 февраля глава люксембургской дипломатии Жан Ассельборн перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

О приглашении монарха на торжества в Москве сообщил Лавров. Он отметил, что фон отношений России и ЕС изменился, однако взаимодействие России и герцогства Люксембург развивается поступательно. Глава МИД РФ заявил, что рассчитывает на прибытие герцога Анри в Россию.

Великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву, заверил в ответ Ассельборн.

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