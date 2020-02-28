Киев, , 13:02 — REGNUM Открытие уголовного дела о давлении на Виктора Шокина не только сдержит общий нахрап американцев в осваивании Украины, но и заденет своим негативным шлейфом также Германию и Францию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 февраля, комментируя решение Государственного бюро расследований Украины.

Как сообщалось ранее, бюро открыло уголовное дело о давлении на бывшего генерального прокурора Украины. Фамилия Байдена в обвинении не указывается, однако в обращении самого Шокина, на основании которого это дело было возбуждено, речь идёт именно о бывшем вице-президенте США.

«Открытие уголовного дела о давлении на Виктора Шокина в его бытность генпрокурором Украины, к которому плотно привязан бывший вице-президент, а ныне кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, — это положительный сигнал. Понятно, что данное расследование в первую очередь играет на руку тому же Вашингтону, только с новым президентом, но объективно оно несколько сдержит общий нахрап американцев в осваивании Украины.

Весьма полезна и дальнейшая политическая дискредитация марионеточного режима Петра Порошенко, который, как все помнят, существовал в Киеве благодаря не только поддержке США, но и во многом благодаря поддержке Германии и Франции. Соответственно, негативный шлейф данного дела их тоже заденет», — отметил Михаил Демурин.