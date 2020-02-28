Москва, , 12:56 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию об ограничениях для президента РФ и высших должностных лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Так, согласно поправкам, президенту Российской Федерации запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Порядок осуществления указанных запретов устанавливается федеральным законом.

Аналогичные требования предъявляются к губернатору (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), а также главе правительства, министрам и главам ведомств.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти в регионах

Читайте развитие сюжета: Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о местном самоуправлении